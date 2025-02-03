"لهذا السبب" تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع مدير مديرية أوقاف أسيوط اليوم

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الإثنين اجتماعا مع الدكتور محمود سعد شاهين مدير مديرية أوقاف أسيوط

وجاء ذلك بحضور الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري 


ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات، والوقوف على التحديات التي تواجه العمل الإداري والدعوي، مع بحث سبل تذليل العقبات لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما يأتي اللقاء تأكيدًا لرؤية الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف مع مدير المديرية أوضاع العمل الإداري والدعوي بمحافظة أسيوط، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، وفقًا لمدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا. كما أكد معاليه أن الوزارة تضع في أولوياتها رفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، مع الاهتمام بتحسين مظهرهم وسلوكهم بما يؤكد رسالة الإمام ويعزز من مكانته في المجتمع


وكما وجه الوزير بأهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري داخل المديريات، والمتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها وفق الضوابط المعتمدة. وأكد ضرورة التواصل المستمر بين مديريات الأوقاف والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الوطنية


وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن اللقاءات الدورية مع مديري المديريات تسهم في تطوير الأداء العام، وتعزز من التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يخدم الوطن والمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز

اسيوط أسيوط اليوم أصل اعلى مستويات اصلاح أعلى أعلى مستوى افة آكي الـ ألا الاهتمام استراتيجية اسيو الاجتماعات الإثنين الاجتماع أسامة الأزهري وزير الأوقاف استراتيجي الاجتماعات الدورية أسامة الأزهري استر استرا الأداء الاداري الازه الأزهر أزهري آسام أسامة اسامة الازهر الازهري أجد أداء إداري الأصل أوقاف أسيوط بحضور بمحافظة بين

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بحي شرق

بتكلفة 30 مليون جنية.. استمرار أعمال التمهيد لـ رصف طريق دير القصير لربط قرى شرق النيل

محافظ أسيوط: إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق والشوارع بمدينة البداري

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يعلن عن انطلاق فعاليات مؤتمر خطوة على الطريق في نسخته السابعة عشرة بكلية الصيدلة

محافظ أسيوط: تنظيم البرنامج التدريبي الأول لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال

زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط بمستشفى الشاملة بحى غرب

تعرف على تفاصيل.. اجتماع محافظ أسيوط مع وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء

الأكثر قراءة

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.5%

تكريم ريهام عبدالحكيم في ماسبيرو بعد تألقها في حفل أسطوري بمسرح التليفزيون

تشكيل الأهلي السعودي ضد السد القطري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة

استقبال حافل للمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي أثناء تكريمها في ماسبيرو

محمد فؤاد يعلن عن ألبومه الجديد بعد غياب: "أحلى ألبوم في حياتي"

صابرين تتألق في حفل ماسبيرو بمناسبة مرور 25 عامًا على مسلسل أم كلثوم