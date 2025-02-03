تعليم الفيوم: استعدادا للفصل الدراسي الثاني تفعيل مبادرة قرأت لك وتشجير المدارس ومسابقات الأنشطة

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديري مدارس التعليم العام بإدارات غرب وشرق الفيوم التعليمية، بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي مدير عام التعليم العام، والأستاذ عبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والأستاذة سعاد حسني مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، والأستاذ عماد شحاتة رئيس قسم التعليم الابتدائي بالمديرية، والأستاذ أشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات والإحصاء بالمديرية.

في بداية الإجتماع، تقدم الدكتور قبيصي بالتهنئة القلبية لمديري المدارس، والمعلمين وأبنائه الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة حلول بدء الفصل الدراسي الثاني 2025، مشيرًا إلى الجهود المضيئة من جميع العاملين بقطاع التعليم بالفيوم، خلال الفصل الدراسي الأول، وامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالفيوم.

أكد الدكتور قبيصي أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطة الوزارة، ومديرية التربية والتعليم بالفيوم، لتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب بمدارس الفيوم، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تضمن بداية قوية للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن الهدف هو تحسين مستوى التعليم في محافظة الفيوم، وتعزيز جودة الأداء التعليمي في جميع المدارس من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة تسهم في تحقيق النجاح والتفوق لجميع الطلاب.

كما أكد وكيل الوزارة على عدد من التعليمات الحاسمة بشأن إستعدادات مدارس الفيوم لبدء الفصل الدراسى الثانى 2025/2024م.

- مدير المدرسة مسئول مسئولية كاملة عن المدرسة والصيانة البسيطة بها، ومخاطبة التوجيه المختص والإدارة التعليمية فى سد العجز وحل أى مشكلات بالمدرسة.

- عمل جدول الحصص وتوزيعه على جميع أعضاء هيئة التدريس والتوقيع بالإستلام بالعلم وتسجيله على نظام المعلومات الرسمى، ويمنع منعًا باتًا وجود معلم دون جدول، أو وجود فصل دون معلم، مع متابعة دفاتر تحضير المعلمين.



- الإلتزام بمواعيد بدء اليوم الدراسى كما ورد من المديرية وعدم تأخير طابور الصباح لأى سبب من الأسباب وعدم خروج الطلاب إلا بعد إنتهاء الوقت المخصص لكامل اليوم الدراسى، مع التأكيد على تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب بوجود العلم فى مكان واضح وظاهر وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم بأعلى درجات الإنضباط.

- ضرورة تواجد مسئول أمن البوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة ولا بد من غلق باب المدرسة من بداية اليوم الدراسى، وحتى إنصراف الطلاب، ويمنع منعًا باتًا خروج أى من العاملين بالمدرسة أثناء وقت العمل الرسمى إلا من خلال إذن رسمى وبمعرفة مدير المدرسة، كما يمنع دخول المركبات داخل المدرسة.

- يلتزم مدير المدرسة بالآتي:

- إستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة.

- متابعة الإشراف اليومى للمدرسة.

- التأكد من وجود قوائم الفصول وطباعتها من موقع الوزارة ووضعها بمكان واضح داخل الفصل.

- تسليم إقرار سد العجز فى جميع المواد الدراسية، وفى حالة وجود عجز فى أى تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية.

- التأكد من إلتزام جميع أعضاء هيئة التدريس بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق التعليمات الواردة.

- التواصل مع رؤساء المدن والأحياء للمساعدة فى تشجير المدرسة وتقليم الأشجار الموجودة وإزالة المخلفات التى توجد أمام المدرسة (تجمعات القمامة- الباعة الجائلين- المجارى المائية الراكدة)، وذلك حال تواجدها بمحيط المدرسة.

- التأكيد على تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب مع التأكيد على ضرورة حث جميع الطلاب على تسديد المصروفات الدراسية، وعمل أبحاث للطلبة غير القادرين، وتفعيل مبادرة "سلم كتابك " (تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى السابق للإستفادة منها.

- تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإتاحتها للطلاب.

- الإلتزام بالإعلان عن مجموعات الدعم المدرسية فى مكان واضح وظاهر وحث الطلاب والمعلمين على الإشتراك بها مع توفير التوقيت الملائم والمناسب لتنفيذها داخل المدرسة بالتعاون مع السادة أولياء الأمور.

- التأكيد على قيام المعلمين بتنفيذ التقييمات الأسبوعية والشهرية ومتابعتها من قبل السادة مديري ووكلاء المدارس والموجهين والمتابعين والتوقيع على دفاتر التسجيل بها حرصًا على مصلحة الطالب.

- إعداد خطة لتفعيل الأنشطة التعليمية التى تساهم فى تعزيز الفهم لدى الطلاب، وتوفير كافة السبل التى تجذب الطالب للمدرسة وتجعلها مكانًا محببًا له.

- حرص المدرسة على عقد لقاءات دورية مع السادة أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية مع وضع جداول أعمال لتلك اللقاءات للإستفادة من جميع الآراء فى حل المشكلات التى تواجه المدرسة.

- تكريم المتميزين من المعلمين والطلاب فى الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسى الثانى الذين أظهروا أداء متميز فى الفصل الدراسى الأول لتحفيز المتميزين على الإجتهاد.

- يمنع منعًا باتًا جمع أى مبالغ مالية أو تبرعات من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أى مسمى من قبل إدارة المدرسة منعًا للمساءلة القانونية.

- عدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو إذاعية أو إعلامية لأى جهة خارج نطاق التربية والتعليم إلا بعد الرجوع للمديرية والحصول على موافقة كتابية واضحة وصريحة.

مراجعة تعليمات السلامة والصحة المهنية ووضع خطة لتأمين الطلاب والعاملين بالمدرسة، وتفعيل خطة الطوارئ بالمدرسة، مع التنبيه المشدد بمنع استخدام التليفون المحمول داخل المدرسة لجميع الطلاب مع حظر التدخين نهائيًا داخل حرم المدرسة.

- منع مندوبى المبيعات والدعاية،وغيرهم من دخول المدارس، أو عرض أية هدايا أو غير ذلك على العاملين أو الطلاب.

- حظر إستغلال أسوار المدارس فى أية إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك، مع كتابة مأثورات تحث على التمسك بالمبادئ والقيم الحميدة.

- الإهتمام بتفعيل المبادرات ( دهان الفصول – تشجير المدارس "إزرع شجرة" – سلم كتابك لغيرك- قرأت لك- معلومات أثرية فى العملات الورقية)، وحث الطلاب على المشاركة فيها.

- الإهتمام بمشاركة المعلومات والأخبار بالصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالفيوم على صفحات المدارس لمتابعة كافة القرارات والتعليمات الصادرة أولًا بأول.

كما عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري المدارس الإعدادية والثانوية في إدارات شرق وغرب وإطسا التعليمية، وذلك في إطار استعدادات المديرية لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وقد تم خلال الاجتماع إصدار تعليمات حاسمة بشأن الاستعدادات اللازمة لضمان انطلاقة قوية للفصل الدراسي الثاني، حيث تم التأكيد على أهمية جاهزية الفصول الدراسية، ونظافة المدارس والفصول الدراسية، وتسليم الكتب الدراسية للطلاب، والتأكد من سير عملية التدريس بشكل منتظم ومتماشي مع الخطة الدراسية.

كما شدد الدكتور قبيصي على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب، مع الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة، للحفاظ على الصحة العامة للطلاب، وكذلك التأكد من توزيع المناهج الدراسية والجدول المدرسي في جميع المراحل الدراسية.

كما أكد وكيل الوزارة مشددًا، على عدم الإدلاء بأي تصريحات لأي جهة إعلامية إلا بعد موافقة كتابية من السيد مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وكذلك التأكيد على مراجعة تعليمات الأمن والسلامة، وتفعيل مبادرة قرأت لك، وتفعيل الأنشطة والمسابقات الرياضية والفنية والعلمية على مستوى جميع المدارس، من أجل خلق بيئة جيدة وجاذبة ومناسبة للطلاب أثناء الفصل الدراسي الثاني بمدارس الفيوم.

واضاف وكيل الوزارة أنه يمنع منعًا باتًا تجميع أي مبالغ مالية من الطلاب بالمدارس، تحت أي مسمى وتحت شعار اصنع البهجة فى مدرستك، أكد دكتور قبيصي، على تكريم المعلمين المتميزين والطلاب المتفوقين بالمدارس ونشر التكريم على الصفحة الإعلامية للمدرسة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية، كما أكد على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية في مختلف المدارس بما يعزز من قدرة الطلاب على التفوق والإبداع.

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