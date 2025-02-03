خطوات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية 2024 – 2025

تقارير وحوارات
طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

نتائج الشهادة الإعدادية تعد من الموضوعات التي تشغل طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة الحالية بعد البدء في إعلان مديريات التربية والتعليم لنتائج الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025.

 

نتائج الشهادة الإعدادية

وتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الشهادة الإعدادية وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها التقديم على تظلمات بشأن درجاتهم التي حصلوا عليها بالامتحانات.

 

خطوات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية 2024 – 2025

وفيما يلي يقدم «الفجر» خطوات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية 2024 – 2025، وذلك بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور:

  •  في البداية يقوم الطالب الراغب في تقديم تظلم على نتيجة الامتحانات الخاصة به بسداد رسوم قدرها 35 جنيهًا فى المادة الواحدة.
  •  يقوم الطالب بالتوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد.
  • تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد الراغب في التظلم من درجاتها.
طلاب الشهادة الإعدادية
  •  بعد أن تنتهي فترة التظلمات ومراجعة الملاحظات التي قام الطالب بإبداءها أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.
  •  بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
  •  في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة.
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عبارات التهنئة بالنجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

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تهنئة بالنجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 - 2025

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات مواد الترم الأول للصف الثالث الإعدادي، وفق ما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة موزعة كما يلي:

  • درجات امتحان مادة اللغة العربية: 40 درجة
  • درجات امتحان مادة اللغة الانجليزية: 30 درجة
  • درجات مادة الدراسات الإجتماعية: 20 درجة.
  • درجات مادة الرياضيات: 30 درجة.
  • درجات مادة العلوم: 20 درجة
الإعدادية الشهادة الاعدادية نتائج الشهادة الاعدادية التظلم
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