لتوطيد العلاقات الثنائية

وزير الخارجية والهجرة يلتقي ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء

أخبار مصر
وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى المنامة، اليوم الإثنين ٣ فبراير، سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، معربًا عن التطلع لزيارة ولي عهد البحرين لمصر في أول زيارة ثنائية لسموه منذ توليه منصب رئاسة الوزراء لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وزير الخارجية والهجرة وولي العهد البحريني

وأبرز وزير الخارجية، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يحقق مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، موضحًا أهمية الإعداد الجيد والمشترك للاجتماع الثاني للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. 

وزير الخارجية والهجرة مع ولي عهد البحرين

وأشار وزير الخارجية، إلى إمكانية الاستفادة من الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية في المملكة، مستعرضًا ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات هيكلية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الخارجية.

وقد تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

قطاع غزة الاستثمارات البحرينية الضفة الغربية وزير الخارجية ولي عهد البحرين الدكتور بدر عبد العاطي
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