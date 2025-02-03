محافظ بني سويف يبحث مع تيتان مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم الصحة

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محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل مسؤولي تيتان

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم المهندس عمرو رضا، المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت، لمناقشة مستجدات التعاون بين المحافظة والمجموعة في إطار المسؤولية الاجتماعية، وذلك في عدد من الملفات الخدمية والتنموية. 

 

وحضر اللقاء اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسام طه، مدير مصنع بني سويف، وعصام جي، مدير شركة جي لتدوير المخلفات، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة.

 

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتشغيل وصيانة مصانع التدوير الثلاثة (سنور، سمسطا، الواسطى) وإنتاج الوقود البديل RDF كما تم مناقشة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركة لاستمرار تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، من خلال تحديث منشآت المعالجة بالمصانع الثلاثة وتوريد وتركيب معدات حديثة.

 

كما تم التطرق إلى مساهمات مجموعة "تيتان مصر" في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، حيث أكد المهندس عمرو رضا على دعم المجموعة لمشروع إنشاء وحدة الحروق بالمستشفى التخصصي بتكلفة 3 ملايين جنيه، ورفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى الصدر بتكلفة 2 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ حزام شجري بمحيط المصنع بتكلفة مليون جنيه، حيث تأتي هذه المبادرات في إطار التزام الشركة بتعزيز البعدين البيئي والخدمي للمسؤولية المجتمعية.

 

من جانبه، أشاد محافظ بني سويف، بالدور المجتمعي لشركة "تيتان مصر"، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لدعم المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين، موجها بضرورة إعداد تقرير شامل حول الاحتياجات الصحية العاجلة لضمان توجيه الدعم في المسارات الأكثر تأثيرًا، وذلك استكمالًا لخطة الدولة في تطوير القطاع الصحي ببني سويف.

 

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