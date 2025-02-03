نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الإسماعيلية

عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية بنسبة نجاح بلغت 82.87% بزيادة 4.39 % عن العام الماضي (اعرف نتيجتك)

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عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية بنسبة نجاح بلغت 82.87% بزيادة 4.39 % عن العام الماضي (اعرف نتيجتك). 

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 82.87% بزيادة نسبية عن العام الماضي بلغت 4.39 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

وأعلن محافظ الإسماعيلية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 30319 طالبًا، حضر منهم 30159 طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية.

إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

وحضر اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100%.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية الحكومية عربي 81.03٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية لغات 96.9%.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بنسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة التل الكبير التعليمية 89.97 %، بينما بلغت نسبة النجاح في إدارة شمال الإسماعيلية 89.49 %، وإدارة القنطرة غرب 82.34%.

عوامل النجاح 

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من أبنائنا الطلبة ومطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.

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نسب نجاح الطلاب في المواد المختلفة 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 98.74%. 

  • بينما بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 97.02%. 
  • وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية 96.49%. 
  • وفي مادة العلوم 95.69%. 
  • بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 86.16%. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. موعد التقدم بالتظلمات 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، ومن المقرر أن يتم البدأ اعتبارًا من الغد الثلاثاء قبول طلبات التظلم والتي تستمر لمدة 15 يوما بمقر مديرية التربية والتعليم.

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