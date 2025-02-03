مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

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عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي

 

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة، وذلك استنادًا إلى دراسة شملت عينة بحثية مكونة من 6200 فرد من سكان المناطق المطورة، وهي: الأسمرات، روضة السيدة، أهالينا، حدائق أكتوبر، الخيالة، المحروسة، وبشائر الخير بالإسكندرية.

وكشفت النتائج أن أكثر من 83% من الأسر المستهدفة تم زيارتها وتعريفها بالخدمات التي يقدمها الصندوق، والتي تشمل أنشطة التوعية، والعلاج، والتأهيل المجاني لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى التعريف بأنواع المخدرات وتأثيراتها، وأهمية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، كما أظهرت الدراسة أن متوسط عدد الزيارات لكل أسرة بلغ خمس زيارات، مع مشاركة غالبية الأسر في الفعاليات التي ينظمها الصندوق.

جاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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