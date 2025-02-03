مدير صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ أنشطة توعوية لتعزيز الوعي بمخاطر التعاطي في المناطق المطورة

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عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي، مدير صندوق مكافحة و

 

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن رفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الصندوق في المناطق المطورة، بهدف خلق مجتمعات آمنة ورافضة للتعاطي.

 وأوضح أن الصندوق ينفذ مجموعة من الأنشطة والبرامج الوقائية، تشمل الزيارات المنزلية، والتجمعات الشبابية، والعيادات المجتمعية التي تقدم خدمات المشورة والعلاج والمتابعة، إلى جانب برامج الكشف المبكر عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري داخل هذه المناطق.

وأضاف أن الصندوق يعمل على بناء قدرات القيادات الطبيعية داخل المجتمعات المطورة، حيث تم تأهيل أكثر من 550 متطوعًا للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية والخدمات العلاجية. كما يتم تعزيز المهارات الحياتية للطلاب من خلال برامج قائمة على الأدلة العلمية، مثل "الحركة بركة" و"فواصل"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي إطار استهداف الفئات الأصغر سنًا، أشار الدكتور عثمان إلى تنفيذ مبادرات ميدانية للأطفال، تتضمن ورش عمل تفاعلية لتنمية المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك، إضافة إلى عروض مسرحية توعوية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات.

جاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والتي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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