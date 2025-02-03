وزيرة التضامن: تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية

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مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة انطلق في يوليو 2020 بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخصائص السكانية للأسر في المناطق المطورة، جنبًا إلى جنب مع التطوير الشامل للبنية التحتية، بما يضمن استدامة هذه المجتمعات.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، أن الصندوق تبنى منهجية متكاملة في تصميم تدخلاته، بما ينسجم مع الجهود التنموية المختلفة، حيث تم استثمار البنية التحتية الحديثة بالمناطق المطورة، عبر تنفيذ الأنشطة في مراكز الشباب، والمدارس النموذجية، وقصور الثقافة المطورة.

وأضافت أن البرنامج اعتمد على تعبئة المتطوعين من أبناء هذه المناطق وفق معايير محددة، وبناء قدراتهم في مهارات التواصل والإقناع وتعزيز معارفهم حول الوقاية من المخدرات، ليكون لهم دور فاعل في تنفيذ الزيارات المنزلية والأنشطة الميدانية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من هذه المجتمعات. كما تم تنفيذ تدخلات وقائية قائمة على الأدلة العلمية ومعتمدة من الأمم المتحدة، شملت برنامجي "الأسر القوية" و"الحركة بركة"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

شهدت الفعالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، واللواء طبيب محمد دياب، مستشار الطب النفسي بالقوات المسلحة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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