غدا بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية في الدقهلية

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تظلمات الاعدادية
تظلمات الاعدادية

تعلن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يوم وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 4 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري 

 

حيث يتم التقدم بطلب للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب وسداد الرسوم المقررة بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة ويتم إعلام مقدم الطلب بموعد الاطلاع 

 

و يحضر الطالب مع ولي أمره للاطلاع علي صورة كراسة الإجابة ويتم تدوين الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة وفى حالة تعديل الدرجه فقط سيتم إخطار الطالب

 

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