وزيرة التضامن تكرم 100 متعافٍ من الإدمان من أبناء المناطق المطورة وتشيد بإصرارهم على استكمال رحلة التعافي

كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، 100 متعافٍ من تعاطي المواد المخدرة من أبناء المناطق المطورة، بعد تلقيهم خدمات العلاج وإعادة التأهيل مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق. ويأتي هذا التكريم تتويجًا للجهود المكثفة التي يبذلها صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز برامج الحماية من المخدرات داخل المجتمعات السكنية الجديدة.

كما شهد الحفل تكريم شركاء النجاح الذين أسهموا في دعم جهود الصندوق، سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني، تقديرًا لدورهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وتقديم الدعم اللازم للمتعافين لمساعدتهم على بناء مستقبل جديد بعيدًا عن التعاطي.

جاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة، التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور:

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق

الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة

السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

السيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابةً عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

اللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية

ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني

عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لفيف من الشخصيات العامة وممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن رحلة التعافي لا تنتهي بالتوقف عن التعاطي، بل تتطلب عزيمة مستمرة وإرادة قوية، مشيدةً بإصرار المتعافين على استكمال حياتهم بشكل إيجابي، ومساهمتهم في نشر الوعي بمخاطر الإدمان داخل مجتمعاتهم.

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