تفاصيل الزيارة المفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لإدارتي البدارى وساحل سليم
قام محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة لإدارتي البداري وساحل سليم التعليمية لمتابعة سير العمل بأقسام كل إدارة وكما تابع العمل بالوحدة الحسابية.
ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من سداد كافة مستحقات المعلمين بالحصة والحصص فوق النصاب للمعلمين الأساسيين.
وكلف دسوقى التوجيه المالي بتوزيع الموجهين الماليين على دواوين الإدارات التعليمية لمتابعة سداد كافة المستحقات المالية ومحاسبة المقصرين.
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