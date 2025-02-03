في نسختة الثامنة..‎عقد المقابلات الشخصيه للنشء المسجلين فى البرنامج القومي بالإسكندرية

تعقد مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، المقابلات الشخصية، للنشء المسجلين فى البرنامج القومى "سفراء ضد الفساد"، وذلك يوم الأحد الموافق 2 من فبراير الجاري.



‎ويأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنميه النشء بوزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور كلًا من الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية،

رحاب الزميتي وكيل المديرية للشباب،

دنيا عبد المنعم رجب مدير إدارة الطلائع ونيفين فرج مسئول البرنامج.

وتقام المقابلات الشخصيه بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية بمنطقة سموحة في تمام الساعه 12 ظ لعدد 70 من المتقدمين للتسجيل الاليكتروني.

‎وجدير بالذكر أن برنامج سفراء ضد الفساد يهدف إلى تأهيل سفراء من النشء لنشر القيم المجتمعية السليمة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد.