بعد 3 سنوات من الخصومة.. صلح بين آل المراوين وآل الشرايين في قنا

شهد مركز شباب العواري بقرية حجازة قبلي، التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، مراسم الصلح بين عائلتي آل المراوين وآل الشرايين، بعد خصومة ثأرية استمرت ثلاث سنوات بسبب خلافات على الميراث في قطعة أرض، رغم أن العائلتين تجمعهما صلة قرابة.

وجرت مراسم الصلح وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور قيادات أمنية وتنفيذية، إلى جانب العمد والمشايخ من القرى والمراكز المجاورة، وأعضاء مجلس النواب.

وخلال الصلح، دخلت عائلة الجاني بالقودة لتقديم الكفن لعائلة المجني عليه، وهو ابن عمهم الذي لقي مصرعه عن عمر يناهز 65 عامًا بسبب النزاع على الأرض، وسط تكبيرات وتهليلات فرحًا بإتمام الصلح.

كما شارك في المراسم كل من الشيخ علي عبد الرازق، ممثلًا عن مديرية الأوقاف بقنا، والقمص استفانوس ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذكسية بقوص، وماهر خريشي، مدير إدارة الشباب والرياضة بقوص، إضافة إلى عدد من عمد القرى المجاورة، من بينهم العمدة ياسر مختار، عمدة الحراجية، والعمدة محمود غلاب، عمدة المقربية، إلى جانب عبد الراضي عربي، عضو مجلس النواب السابق، وعدد كبير من الأهالي.

وأكد المتحدثون خلال الصلح على أهمية التسامح وحقن الدماء، مشددين على أن الأديان السماوية تدعو إلى السلام وإنهاء النزاعات.