مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث محبي الكرة الآسيوية بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

العين ضد الريان 4:00.

السد ضد الأهلي 6:00.

استقلال طهران ضد الشرطة 6:00.

النصر ضد الوصل 8:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا
تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3
 

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة