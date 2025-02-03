الحجر الزراعي يشارك في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية المشتركة

في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي شارك د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة،

والتي عقدت خلال الفترة ٢- ٣ فبراير بدولة الكويت برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

و أشار "المنسي" إلى أنه تم التوافق بين الجانبين علي تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت الشقيق من خلال تحديد نقاط اتصال مباشرة يتم من خلالها إزالة اية عوائق بالإضافة إلي استمرار الإجراءات المتعلقة بتصدير الخضر والفاكهة الطازجة دون أية إجراءات إضافية أخري.

وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في أعمال اللجنة العديد من كبار المسؤولين بالدولتين مما يعكس الرؤية السياسية في ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين.