رسميًا.. برايتون يتعاقد مع هدف ليفربول السابق

أعلن برايتون الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع المهاجم اليوناني ستيفانوس تزيماس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برايتون يضم اليوناني ستيفانوس تزيماس

وذكر النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي إن ستيفانوس تزيماس انضم صفوف برايتون قادما من نورمبرج الألماني، لتدعيم خط الهجوم الفريق.

ووقع المهاجم اليوناني على عقود انضمامه إلى برايتون صباح اليوم الإثنين حتى 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وكانت تقاير صحفية سابقة، أشارت إلى وجود اهتمام من جانب ليفربول على ضم ستيفانوس تزيماس في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض المهاج البوناني البالغ من العمر 19 عاما، مع فريقه نورمبرج في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، 17 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف.

