تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي



حدد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام

يلتقي البلوز مع ضيفه وست هام، مساء اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: يورغنسن.

خط الدفاع: ريس جيمس، تشالوبا، كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر

خط الهجوم: مادويكي، جاكسون، جادون سانشو.

المهاجم: نيكولاس جاكسون.

يحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد نادي هام يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

وتنقل مباراة تشيلسي ضد وست هام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

