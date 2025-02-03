تشكيل النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة

اختار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الوصل الإماراتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر ضد الوصل

يلتقي العالمي مع ضيفه الفريق الإماراتي، مساء اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل النصر المتوقع أمام الوصل

حراسة المرمي: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشال - إيمريك لابورت - محمد سيماكان - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - رونالدو - عبد الرحمن غريب



ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الثنائي المتصدر الهلال والأهلي، أما الوصل فلديه 11 نقطة في المركز الخامس.



وتنقل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى "SSC" السعودية، وذلك قنوات "أبو ظبي الرياضية".

