تشكيل الأهلي السعودي ضد السد القطري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حدد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة السد القطري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة السد ضد الأهلي

ينزل الفريق السعودي ضيفًا ثقيلًا على السد، مساء اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي - إيبانيز - ديميرال - بالعبيد

في خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهيني - فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز - توني - جالينو

يحتل الأهلي وصافة ترتيب جدول دوري أبطال آسيا بـ 16 نقطة، بينما يتواجد السد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وتنقل مباراة الأهلي ضد السد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى "SSC" السعودية، وذلك قنوات "أبو ظبي الرياضية".
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.5%

تكريم ريهام عبدالحكيم في ماسبيرو بعد تألقها في حفل أسطوري بمسرح التليفزيون

تشكيل الأهلي السعودي ضد السد القطري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة

استقبال حافل للمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي أثناء تكريمها في ماسبيرو

محمد فؤاد يعلن عن ألبومه الجديد بعد غياب: "أحلى ألبوم في حياتي"

صابرين تتألق في حفل ماسبيرو بمناسبة مرور 25 عامًا على مسلسل أم كلثوم