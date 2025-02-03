تشكيل الأهلي السعودي ضد السد القطري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة

حدد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة السد القطري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة السد ضد الأهلي

ينزل الفريق السعودي ضيفًا ثقيلًا على السد، مساء اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي - إيبانيز - ديميرال - بالعبيد

في خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهيني - فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز - توني - جالينو

يحتل الأهلي وصافة ترتيب جدول دوري أبطال آسيا بـ 16 نقطة، بينما يتواجد السد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وتنقل مباراة الأهلي ضد السد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى "SSC" السعودية، وذلك قنوات "أبو ظبي الرياضية".

