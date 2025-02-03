تغير عملة أرباح شركة جوجل في مصر

بعد تغيير عملة الدفع.. جوجل تطالب عملائها بإضافة حسابات بالجنيه المصري قبل أول أبريل.

أخطرت شركة جوجل منشئي المحتوى عبر المنصات التابعة لها بالحصول على أرباحهم بالعملة المحلية، الجنيه المصري بدلًا من الدولار بداية من شهر مايو 2025.

وكانت قد أوضحت الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنها " اعتبارًا من 1 مايو 2025، ستبدأ جوجل بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري، في إطار خطتنا لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، ولن ندفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد الآن".

وأوضحت الشركة أن منشئ المحتوى من مستخدمي AdSense أو "AdSense لمنصة YouTube" أو AdMob أو "مدير الإعلانات" في مصر سيحصلون على أرباحهم بالجنيه المصري.

وقالت الشركة أيضًا في رسالة البريد الإلكتروني، إنها ستنشئ حساب دفعات جديدًا يستخدم الجنيه المصري في 1 أبريل 2025.

وشددت على أنه يجب إنشاء حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصري إلى الحساب الدفعات الجديد، وذلك لمواصلة تلقّي العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube" وAdMob و"مدير الإعلانات" بعد أبريل 2025.

كيفية تعامل جوجل مع أي رصيد في حسابات الدفع الحالية قبل أبريل 2025

أرباح جوجل

إذا كانت لديك طريقة دفع صالحة وأكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، ستدفع جوجل ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في أبريل 2025.

إذا لم تكن لديك طريقة دفع صالحة محفوظة في سجلك أو كان لديك أقل من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سيتم تحويل عملة الرصيد من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري ليتم إرسالها إلى حساب الدفع الجديد بالجنيه المصري.

سيتم احتساب سعر صرف العملة استنادًا إلى معدّل سعر صرفها في الشهر السابق،وسيُستخدَم سعر الصرف هذا لمّرة واحدة في عملية التحويل هذه فقط.

ويعد الهدف الجوهرى لتلك الخطوة هو أن التعاملات والإنفاق لشراء السلع والخدمات داخل جمهورية مصر العربية يتم بالجنيه المصرى وليست أى عملة أخرى وبالتالى فأساس القرار هو أن صاحب المحتوى سيحصل على إيرادات بالجنيه وهى عملة البلد الذى يقيم به.

وتحصل جوجل على مقابل الاشتراكات فى خدمات منصاتها الرقمية المختلفة بالدولار الأمريكى عن طريق الدفع بكروت الائتمان وبعمولة تحويل عملة تبلغ نسبتها 5%، وذلك لأن شركة جوجل هى شركة أمريكية وأرباحها واشتراكات خدماتها تتم بالدولار.