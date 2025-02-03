عمق 7 متر.. التحقيق مع 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

فتحت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، التحقيق مع 5 أشخاص؛ بتهمة التنقيب عن الآثار.

وكشفت جهات التحقيق عن قيام 5 أشخاص، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، باستخدام أدوات الحفر والتنقيب بقصد الكسب غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 متر) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة، التى قررت ما تقدم.