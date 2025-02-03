وادي دجلة ترفع رأسمالها إلى 1.1 مليار جنيه لمواجهة عدم استقرار أسعار مواد البناء

أعلنت شركة وادي دجلة العقارية، زيادة رأسمالها بشكل غير مسبوق، من 520 مليون جنيه إلى 1.149 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 121%.

أوضح الدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة العقارية، أن الشركة نجحت بزيادة رأسنال في التعامل بحرفية مع الأزمات التي واجهت القطاع خلال عام 2024، وعلى رأسها ارتفاع وعدم استقرار أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كانت نقطة داعمة لخطواتنا الاستراتيجية لتحقيق أهدافنا من تأمين احتياجاتنا من العملة الأجنبية وتغطية عمليات الاستيراد وضمان استمرارية العمل بالمشروعات دون تأخير.

وأكد" عهدي"، على حرص شركة وادي دجلة العقاري علي تحقيق ريادتنا في صناعة التطوير العقاري من خلال تقديم حلول فريدة ومبتكرة تلبي متطلبات العائلة المصرية وترفع من جودة المنتج المصري ليضاهي المستويات العالمية. هذا النهج يُترجم شعارنا "بنبني لعيلتك "، الذي نتحرك من خلاله لتقديم كل ما هو جديد في مجالات الإسكان، التجارة، الترفيه، والضيافة العقاري المصري منذ عام 2005. وشهدت هذه الفترة توسعًا كبيرًا في محفظة مشاريع الشركة التي تضمنت 16 مشروعًا متنوعًا بين السكني والسياحي. كما نجحت الشركة في ضم 18،000 أسرة مصرية لأسرة وادي دجلة، وتسليم 12،000 وحدة وتجاوزت العديد من التحديات من خلال استراتيجية قوية وكيان متماسك.

وعن الرسالة والرؤية العامة التي حرصت وادي دجلة على تحقيقها خلال سنواتها العشرين. وقد نجحنا في تحقيق ذلك عبر محفظة مشاريع عقارية فاخرة منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وعن قدرة الشركة على التعامل مع مستجدات السوق.

وذكر عهدي أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2024، حيث تم تحقيق أكثر من 60% من هذه القيمة في النصف الأول من العام بقيمة 3 مليارات جنيه. كما قامت الشركة بتسليم نحو 1500 وحدة متنوعة بين السكني والسياحي في مشروعاتها المنتشرة في مناطق متعددة مثل العين السخنة وشرق القاهرة، بما في ذلك أكثر من 500 وحدة تم تسليمها خلال النصف الأول من عام 2024. وتم ضخ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية،. كما تستهدف وادي دجلة تسليم 1500 وحدة خلال العام الجاري، مع حجم مبيعات مستهدف يصل إلى10 مليار جنيه.