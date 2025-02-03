محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمركز بني مزار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة بني مزار، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن مبادرة “بداية” لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك استكمالًا لسلسلة افتتاحات "أسواق اليوم الواحد" بجميع مراكز المحافظة.

أكد المحافظ، أن السوق يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مشيرا إلى أن السوق يسهم في نقل الباعة الجائلين من الأرصفة والأسواق العشوائية إلى أماكن منظمة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

تفقد المحافظ، سوق "اليوم الواحد" والذى يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات بنسب تزيد على الـ30% للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بمشاركة مجموعة من العارضين، لافتًا أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ويعمل يومي الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب توفير سيارات محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات.

وحرص اللواء " كدواني " علي استماع ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم، وقام بتوزيع عدد من السلع الغذائية واللحوم بالمجان على أهالي المنطقة، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم بإقامة هذا السوق الذي وفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية، لحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي، وأشادوا بجولات المحافظ الميدانية في جميع القطاعات بمركز بني مزار.

رافق المحافظ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.