رئيس مياه القناة: انطلاق مراحل غسيل الشبكات والألتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية

محافظات
جانب للحدث
جانب للحدث

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، علي أنطلاق أعمال مراحل غسيل شبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال رئيس مياه وصرف صحي القناة، إن مراحل أعمال الشبكات تتم بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور وتنفيذ الخطة الموضوعة فى مجال تقليل الفاقد والاحلال والتجديد للمحطات والشبكات، والاستغلال الامثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات وأثره الفعال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

رئيس مياه القناة غسيل الشبكات الصحة المهنية وزارة الصحة

مواد متعلقة

بنسبة نجاح مرتفعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

وادي دجلة ترفع رأسمالها إلى 1.1 مليار جنيه لمواجهة عدم استقرار أسعار مواد البناء

مسئولو "الدعم الفني بوزارة الإسكان " يتابعون أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالقرى السياحية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع وزير الزراعة الأوكراني سبل تعزيز العلاقات المُشتركة

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره الكويتى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

الأكثر قراءة

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل الحب والفقدان Ayrilik da Sevdaya Dahil

مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل عشاق مجهولون

برومو شباب امرأة يتصدر التريند بعد عرضه

عبد الرحمن جبنة في ورطة والسر في بابا فاسليو فما القصة؟