شراكة استراتيجية بين IBDL وفلك للإستثمار لتعزيز ريادة الأعمال في مصر

أبرمت مجموعة IBDL للتعلم اتفاقية تفاهم مع فلك للإستثمار، المنصة الرائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، في خطوة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال المصرية أمام الشركات الناشئة.

تهدف الشراكة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وشهادات مهنية دولية موجهة خصيصًا لرواد الأعمال، مع التركيز على بناء قدراتهم ودعم مشاريعهم لتحقيق النمو المستدام، كما تسعى الاتفاقية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

قال خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، إن هذه الاتفاقية تعكس رؤية المجموعة لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية، كما نسعى لتمكين رواد الأعمال من مواجهة تحديات السوق وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

أكد أحمد حازم، الرئيس التنفيذي فلك للإستثمار، حرص "فلك" الدائم لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المنطقة، لافتًا إلى أن الشراكة مع IBDL تفتح أفقًا جديدة لدعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى شركات ناجحة ومستدامة، وهي شراكة تعكس رؤيتنا نحو توفير بيئة متكاملة تُمكّن رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد والخبرات اللازمة للنمو والازدهار، وذلك من خلال المبادرة التي تسهم في تعزيز تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المنطقة وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.