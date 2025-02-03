رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورش عمل «تحليل محتوى مناهج المواد الدراسية»

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الشيخ عبد العظيم
الشيخ عبد العظيم سالم


 

تفقد، ظهر اليوم الاثنين، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ورش عمل لتحليل محتوى مناهج المواد الدراسية، لمختلف المراحل التعليمية، بمجمع مطروح النموذجي، وذلك في إطار حرص المنطقة على الاستعداد الجيد لبدء الفصل الدراسي الثاني2024/2025.


وذلك بحضور  ياسر العوامي، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية،  السيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي.

وأوضح فضيلته أن الورش تهدف إلي  تدريب المعلمين تحليل خريطة المناهج واستخلاص نتائج التعلم لكل مرحلة دراسية، وتبادل الخبرات، لتطوير العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما استمع فضيتلة إلي ورش عمل موجهي العلوم العربية والشرعية، والتربية الفنية والإقتصاد المنزلي، موصيا بضرورة نقل أثر التدريب، وتوفير المناخ التربوي المناسب للطلاب.

إدارة التعليم الإدارة المركزية الأزهرية التعليمية التربية الفنية الاقتصاد المنزلي الفصل الدراسي الفصل الدراسي الثاني

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