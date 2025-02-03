وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان لتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة

في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، افتتح معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور السيد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والسيد / ايمن رضا امين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد احمد عصام معاون الوزير، والسيد عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.



يقع السوق الحضاري على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، كما يوفر السوق منافذ لبيع الملابس والأحذية، مما يجعله وجهة شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.



وأكد معالي الوزير خلال الافتتاح أن السوق الحضاري يهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأشار إلى أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.



كما أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.



يُعد افتتاح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية