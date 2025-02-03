حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " أحداث تجمهر عين شمس " للنطق بالحكم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " أحداث تجمهر عين شمس ".. لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

والجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته هو المتهم عمر عبد الناصر السيد حافظ الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة إستعراض القوة وحيازة سلاح ناري وذخيرة

تجدر الإشارة إلى أن القضية رقم 13796 لسنة 2014 تتعلق باتهام عدد من المتهمين بالتجمهر في منطقة عين شمس بالقاهرة.

فقد أُحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي 3 ديسمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمين في هذه القضية.