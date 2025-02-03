المخرجة إنعام محمد علي: الفضل يعود لممدوح الليثي مؤسس قطاع الإنتاج في انتاج مسلسل "ام كلثوم "

في احتفالية فنية كبيرة بالهيئة الوطنية للاعلام، كرم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صناع وأبطال مسلسل أم كلثوم بمسرح التليفزيون، بعد 25 عامًا على إنتاجه.

وكرم المسلماني مخرجة العمل إنعام محمد على، ونجوم الدراما سهر الصايغ، صابرين، سميرة عبدالعزيز، نادية رشاد، عبد العزيز مخيون وغيرهم.



كما كرم عددًا من كبار الموسيقيين خلال احتفالية «أم كلثوم» بمناسبة مرور نصف قرن على رحيلها.

تصريحات أنعام محمد علي:

وصرحت المخرجة انعام محمد علي عقب تكريمها عن سعادتها بالتكريم وبخاصة من التليفزيون المصري، والذي قدم اروع الأعمال الدرامية عبر تاريخه.. مشيدة بالسيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثي مؤسس ورئيس قطاع الإنتاج في عصره الذهبي والذي يعد من أبرز الأسماء التي مرت في تاريخ السينما والدراما المصرية والعربية، فنادرًا ما تجد مبدعًا يكتب سيناريو وينتج ويكون مشرفًا على العديد من الروائع في تاريخنا الفني، كما أنه شهد على بداية وإنطلاق العديد من النجوم.

وتابعت ان«الليثي» كان صاحب الرؤية والرسالة الإعلامية، وكان يدعم تكريم المبدعين في كافة المجالات، فكان مسلسل " ام كلثوم " نقطة مضيئة في تاريخ الدراما المصرية والعربية، لتكريم مسيرة كوكب الشرق ام كلثوم، فضلا عن إشرافه على إنتاج روائع المسلسلات للتلفزيون عندما تولى منصب رئيس قطاع الإنتاج.





ويعد ممدوح الليثي رائد من رواد ماسبيرو في عصره الذهبي، وساهم في إقامة الصرح الإعلامي الكبير مدينة الإنتاج الإعلامي ورئاسته لجهاز السينما به، كما أشرف على إنتاج روائع المسلسلات الدرامية للتلفزيون المصري عندما تولى منصب رئيس قطاع الإنتاج في العهد الذهبى لدراما ماسبيرو، هو مؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي وجهاز السينما وهو سيناريست ومنتج، وأنتج مجموعه من أهم الأعمال السينمائية والدرامية.