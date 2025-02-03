ڤودافون مصر تُجدد شراكتها الحصرية مع أنغامي وOSN+ لتقديم تجربة ترفيهية استثنائية لعملائها

أعلنت ڤودافون مصر عن تجديد شراكتها الحصرية مع منصتي أنغامي وOSN+لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة لعملائها. تجمع هذه الشراكة بين منصتين رقميتين من أهم منصات الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم توقيع عقد تجديد الشراكة في مقر أنغامي وOSN+ في دبي، بحضور مجموعة من كبار مسؤولي الشركات الثلاث. وقد مثّل ڤودافون مصر كلٌ من كريم عيد، نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري في ڤودافون مصر، وهبة عرفة رئيس قطاع الدعاية والإعلان وإدارة المحتوي في ڤودافون مصر، فيما حضر عن أنغامي وOSN+ إيدي مارون، الشريك المؤسس، وشكري خير الله، نائب الرئيس.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتعزيز تجارب الترفيه الرقمي، حيث تواصل الشركة تعاونها مع أبرز المنصات الترفيهية المحلية والإقليمية. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء ڤودافون RED وFlex من الاستمتاع بخدمات أنغامي، بينما ستكون خدمات OSN+ متاحة حصريًا لعملاء RED فقط.

تعتبر أنغامي المنصة الموسيقية الأولى في المنطقة، حيث تتضمن أكثر من 100 مليون أغنية عربية وعالمية لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، في حين تقدم OSN+ محتوى مرئي حصري يضم أكثر من 18،000 ساعة من المحتوى المميز، بما في ذلك محتوى HBO الحصري.

تساهم هذه الشراكة في تقديم تجربة حصرية للترفيه والمحتوى الرقمي في السوق المصري، كما تعزز مكانة ڤودافون مصر كشركة رائدة في توفير المحتوى الترفيهي لعملائها، خاصةً أنها تسعى أن تكون شريكًا أساسيًا لحياتهم اليومية