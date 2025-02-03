هدى المفتي بمظهر جديد في ٨٠ باكو المقرر عرضه في رمضان

الفجر الفني
هدى المفتي
هدى المفتي



نشرت النجمة هدى المفتي مؤخرًا البوستر الشخصي لها على السوشال ميديا بمظهر جديد بشعر أصفر مصبوغ وجاكيت بنقوش وألوان زاهية.
 

وهي طلة جديدة ومختلفة على هدى في الدراما التلفزيونية. فيبدو أننا أمام شخصية من بيئة شعبية وبملامح طيبة وخفيفة الظل.
 

 

هدى المفت تروج لمسلسل ٨٠ باكو 

 

وعلى حسابها الرسمي أتبعت هدى الصورة بجملة كتبت فيها "بسم الله.. مسلسل ٨٠ باكو رمضان ٢٠٢٥".
 

مسلسل ٨٠ باكو تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر منافسته في السباق الرمضاني الجديد ٢٠٢٥.


المسلسل من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم مقسوم، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة البحث عن علا الذي عُرض مؤخرًا على نتفلكس وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة.
٨٠ باكو بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة آحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي.
 

 

 

أحدث أعمال هدى المفتي

 

 مسلسل مطعم الحبايب مع آحمد مالك، وكان المسلسل قد تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على شاهد مع بداية عرضه في آكتوبر الماضي.

مسلسل ٨٠ باكو هدى المفتي أحدث أعمال هدي المفتي مسلسل مطعم الحبايب فيلم مقسوم رحمة أحمد فرج

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انطلاق تصوير مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي

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