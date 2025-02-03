تجديد حبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون لاتهامه في وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين في البحيرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية، تجديد حبس "صلاح الدين" نجل فنان شهير خمسة عشر يومآ على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بالتسبب فى وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين، أثناء قيادة سيارة على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بجوار قرية القناوية بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وكانت نيابة أبو حمص الجزئية قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع إحالته للطب الشرعى لإجراء تحليل المواد المخدرة، وتم أخذ العينة من المتهم، وجاري تحليلها واعلان النتيجة.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقي إخطار من مركز شرطة ابوحمص، يفيد وقوع حادث بالطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي المركزي.

كشف تحريات المباحث الجنائية بمركز أبو حمص، أن المتسبب فى الحادث "صلاح الدين"، طالب جامعي، نجل فنان شهير، وذلك أثناء قيادته السيارة الخاصة به، وتم ضبطه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بالفحص تبين وفاة "لؤي محمد وصفي يعقوب" مواليد 1991، مقيم بقرية القناوية أبوحمص، وإصابة "أحمد حامد الطويل" مقيم بقرية الجرن ابوحمص، "تامر فرحات عبدالصمد" ومقيم بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقى العلاج اللازم، وذلك اثر حادث سير بالطريق الزراعي.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحده البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.