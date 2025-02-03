الجمعة.. الثقافة تبدأ اختبارات "ابدأ حلمك" للمتقدمين بمحافظة الإسماعيلية

ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المحافظات، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، إجراء اختبارات مشروع "ابدأ حلمك" المجاني للمتقدمين بمحافظة الإسماعيلية، الجمعة 7 فبراير، استكمالا للمرحلة الثالثة من المشروع المعني بتدريب أبناء المحافظات على فنون الأداء المسرحي وإعداد الممثل الشامل.

مشروع ابدأ حلمك

تُجرى الاختبارات لمدة ثلاثة أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية، بدءا من الساعة الخامسة مساء، وتتكون لجنة الاختبارات من نخبة من المتخصصين وهم الناقدة د. لمياء أنور، السينوغراف د. عمرو الأشرف، المخرج محمد جبر، الكيروجراف مناضل عنتر، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف.

تقام فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" بإشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للمشروع، المدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، وتنفذ الفعاليات من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وأتاحت هيئة قصور الثقافة، فتح باب التسجيل لأبناء محافظة الإسماعيلية حتى نهاية يناير الماضي.

أبرز الورش التدريبية

وتشمل ورش المشروع التدريب على جميع فنون المسرح، في الرقص والغناء والديكور والإخراج والإلقاء والدراما والتمثيل، يقدمها مجموعة من الخبراء والأكاديمين، لمدة 6 أشهر، يقدم بعدها عرض الختام وتخرج دفعة المحافظة.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح، وتقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

دفعات التخر

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات: أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وأطلقت الهيئة تدريبات ابدأ حلمك بمحافظة قنا الأسبوع الماضي وتستعد لتخريج دفعة محافظة شمال سيناء.

