شعار “عودة ماسبيرو” على برج القاهرة أثناء احتفالية أم كلثوم

في أول احتفال يُقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل، احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وتم إضاءة المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

وكان مسرح التليفزيون قد رفع شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل، الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام، تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وأبطال مسلسل أم كلثوم، فضلًا عن نجمات ماسبيرو سناء منصور، وسهير شلبي وسوزان حسن، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.