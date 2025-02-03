تكريم ريهام عبدالحكيم في ماسبيرو بعد تألقها في حفل أسطوري بمسرح التليفزيون

شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق، وذكري مرور 25 عامًا علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم، تكريم المطربة الكبيرة ريهام عبدالحكيم.

أبدعت ريهام في غنائها روائع كوكب الشرق، في ليلة ساحرة وسط انبهار الحضور، وتصفيقهم المتواصل.

وكان مسرح التليفزيون قد شهد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل.

وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وتم إضاءة المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل، الذي قدمته الإعلامية ريهام الديب، وحضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وأبطال مسلسل أم كلثوم، فضلًا عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.