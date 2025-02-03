بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية

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بوابة الفجر


أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة محافظة الغربية،منذ قليل،  نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025،، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

 

و أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن النتيجة تشمل جميع طلاب الشهادة الإعدادية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، موضحًا أنه تم تقسيم الدرجات بدقة وفق المواد الدراسية المقررة، مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

 

وأشار إلى أن عمليات التصحيح تمت بدقة لضمان العدالة والمصداقية، حيث خضع جميع الطلاب لنفس معايير التقييم، وتمت مراجعة الدرجات بعناية قبل إعلانها رسميًا.

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