موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي نظيره فريق الريان القطري اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

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