موعد لعبة الشرطة العراقي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بالقارة الأسوية مباراة اليوم التي ستجمع بين الشرطة العربي ونظيره فريق استقلال طهران ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا


موعد مباراة لعبة الشرطة العراقي ضد استقلال طهران اليوم


يواجه فريق الشرطة العراقي نظيره استقلال طهران اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة

txt

موعد مباراة السد القطري والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

txt

معلق مباراة السيد القطري والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا


القنوات الناقلة لمباراة الشرطة العراقي واستقلال طهران


تُذاع مباراة الشرطة العراقي واستقلال طهران عبر شاشة قناة BEIN SPORTS AFC2

Elfagr.org

الأكثر قراءة

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

تكريم ريهام عبدالحكيم في ماسبيرو بعد تألقها في حفل أسطوري بمسرح التليفزيون

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.5%

تشكيل الأهلي السعودي ضد السد القطري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة

محمد فؤاد يعلن عن ألبومه الجديد بعد غياب: "أحلى ألبوم في حياتي"

تكريم أشرف زكي وعبدالعزيز مخيون في احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

موعد لعبة الشرطة العراقي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة