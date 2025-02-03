موعد لعبة الشرطة العراقي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة



ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بالقارة الأسوية مباراة اليوم التي ستجمع بين الشرطة العربي ونظيره فريق استقلال طهران ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا



موعد مباراة لعبة الشرطة العراقي ضد استقلال طهران اليوم



يواجه فريق الشرطة العراقي نظيره استقلال طهران اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة



القنوات الناقلة لمباراة الشرطة العراقي واستقلال طهران



تُذاع مباراة الشرطة العراقي واستقلال طهران عبر شاشة قناة BEIN SPORTS AFC2