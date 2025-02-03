أجواء رمضان في اليمن.. يحلّ شهر رمضان في اليمن حاملًا معه نفحات روحانية وأجواءً مميزة تميزه عن بقية الأشهر. يستقبله اليمنيون بفرح كبير، حيث تبدأ التحضيرات مع اقتراب الشهر الفضيل بشراء المواد الغذائية الأساسية وتنظيف المنازل وتزيينها بالفوانيس والإضاءات البسيطة.

تبدأ الحياة في اليمن خلال رمضان بنمط مختلف؛ حيث تنخفض وتيرة العمل خلال النهار، بينما تنشط الأسواق قبل الإفطار، وتمتلئ المساجد بالمصلين الذين يؤدون صلاة التراويح ويتلون القرآن.

ويُعرف اليمنيون بحرصهم على التزاور وصلة الأرحام خلال هذا الشهر، مما يعكس روح التكافل الاجتماعي التي يتميز بها المجتمع اليمني.

أشهر الأكلات اليمنية في رمضان

أجواء رمضان في اليمن.. تتنوع المائدة الرمضانية في اليمن بين أطباق تقليدية توارثتها الأجيال، وتحرص العائلات على إعدادها يوميًا ومن أبرز الأكلات التي تزين السفرة الرمضانية اليمنية:

- الشفوت: يعدّ الطبق الأشهر في رمضان، وهو مكون من اللحوح (خبز رقيق مصنوع من الذرة) يُغمر في مزيج الزبادي الممزوج بالأعشاب الخضراء والتوابل، ويُقدَّم كمقبلات شهية.

- الفتة: تتنوع الفتة بين الفتة بالعسل، التي تتكون من فتات الخبز اليمني الممزوج بالسمن والعسل، وتُعدّ وجبة غنية بالطاقة، والفتة بالمرق أو الطماطم، التي تُعتبر وجبة مشبعة بعد يوم طويل من الصيام.

أجواء رمضان في اليمن.. نفحات إيمانية وعادات متوارثة

- السمبوسة: رغم أنها ليست يمنية الأصل، فإنها من الأطباق الأساسية في رمضان، وتُحشى باللحم المفروم أو الخضار أو الجبن، وتُقدَّم ساخنة على الإفطار.

- السحاوق: صلصة تُحضَّر من الطماطم والفلفل الحار والثوم، وتُعدّ مكملًا أساسيًا للمائدة اليمنية، حيث تُستخدم مع الفتة أو الخبز.

- الحلبة: طبق جانبي يتكون من الحلبة المخفوقة مع الثوم والبهارات، ويُؤكل مع الخبز اليمني.

الزي التقليدي اليمني في رمضان

يحافظ اليمنيون على ارتداء زيهم التقليدي، لا سيما خلال المناسبات الدينية والجمعات العائلية في رمضان.

- للرجال: يتميز الرجل اليمني بارتداء "الثوب" أو "المَعوَز"، وهو إزار طويل يُلف حول الخصر، ويُرتدى فوقه "الجنبية"، وهي الخنجر اليمني التقليدي، إضافة إلى "الفوطة" في بعض المناطق. كما يرتدي بعض الرجال "الجلباب" الأبيض مع العمامة أو الغترة.

أجواء رمضان في اليمن..الزي التقليدي اليمني في رمضان

- للنساء: ترتدي النساء "المصر" أو "الدرع"، وهو ثوب طويل فضفاض مزخرف، ويختلف في تطريزه حسب المناطق، كما يُفضلن العباءات السوداء المطرزة، وخاصة في المناسبات الدينية.

رمضان في اليمن.. طقوس لا تُنسى

أجواء رمضان في اليمن.. يتميز رمضان في اليمن بعادات خاصة، مثل ضرب مدفع الإفطار، الذي يعلن موعد أذان المغرب، وانتشار حلقات الذكر والتلاوة في المساجد، إلى جانب الأسواق الرمضانية التي تزدحم بالباعة والمتسوقين، كما تُقام المسابقات الثقافية والألعاب الشعبية في بعض المدن، مما يضفي أجواءً احتفالية على الشهر الكريم.