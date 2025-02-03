تكريم كمال أبو رية وسميرة عبدالعزيز في احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق، وذكري مرور 25 عامًا على إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم، تكريم الفنانة الكبير سميرة عبدالعزيز والفنان الكبير كمال أبو رية، وسط ترحيب الحضور، وتقديرهم الكبير، لدورهما في مسلسل أم كلثوم.

وكان مسرح التليفزيون قد شهد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل.

وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وتم إضاءة المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل، الذي قدمته الإعلامية ريهام الديب، وحضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين، وأبطال مسلسل أم كلثوم، فضلًا عن نجمات ماسبيرو سناء منصور، وسهير شلبي وسوزان حسن، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.