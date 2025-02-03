وكيل أوقاف الفيوم يؤكد على أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الإثنين، بالأئمة والعاملين بإدارة أبشواي في لقاء تناول سبل تعزيز الدور الدعوي للأئمة والعاملين ورفع كفاءتهم، بحضور الشيخ أحمد صابر، مدير الإدارة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، في إطار الدورين الدعوي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية.

 

وخلال اجتماعه،أكد فضيلته أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي،مشددًا على ضرورة نظافة المساجد من الداخل والخارج، كما أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم وفكر؛ تعزيزًا للقيم الدينية الصحيحة، وحماية للمجتمع من الفكر المتطرف.  

ووجّه فضيلته بأهمية تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر العلم المستنير، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع التأكيد على أن التميز سيعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والتصدي للأفكار الهدامة.  

 

وفي لقائه بأئمة المساجد، بمسجد الرحمة، استمع فضيلته لأستفساراتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي، وأكد على أهتمام المديرية بدعمهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه. 

 

 

 

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف الفيوم لمتابعة الانضباط الإداري

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