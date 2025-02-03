محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024 / 2025 بنسبة نجاح 81.92%

محافظات
بوابة الفجر

 


اعتمد مساء اليوم السيد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا 550 طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 81.92 %.


وأشار الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية قد بلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 98.12 % من إجمالي 4891 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 30 طالب، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100 % من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

 

وقد قدم محافظ الغربية التهنئة، لوكيل الوزارة، لحسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، متمنيا النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.

إعدادية 2024 التربية والتعليم بالغربية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية محافظ الغربية نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية نتيجة الفصل الدراسي الأول نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وكيل وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

عاجل.. ستاد رين الفرنسي يتعاقد مع هدف الأهلي

أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز