محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024 / 2025 بنسبة نجاح 81.92%



اعتمد مساء اليوم السيد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا 550 طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 81.92 %.



وأشار الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية قد بلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 98.12 % من إجمالي 4891 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 30 طالب، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100 % من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

وقد قدم محافظ الغربية التهنئة، لوكيل الوزارة، لحسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، متمنيا النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.