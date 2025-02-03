لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف سفيرة النرويج في حوار مفتوح الأربعاء

تنظم لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، حوارًا مفتوحًا مع السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، تحت عنوان "العلاقات المصرية النرويجية.. شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك"، وذلك في الواحدة ظهرًا بعد غد الأربعاء.

وفي تصريحات صحفية له، أشار حسين الزناتي، إلى أهمية هذا اللقاء الذى يمثل فرصة للصحفيين والإعلاميين للتعرّف على وجهات نظر السفيرة النرويجية حول العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أنه يأتي في إطار جهود النقابة لتعزيز التفاعل بين الصحفيين والدبلوماسيين، وإلقاء الضوء على القضايا الإقليمية والدولية.

وقال إن إيناس حمدان تشارك في اللقاء، وهي مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، سوف تشارك فى هذا اللقاء الذي أعده الزميل عبدالله جمال؛ حيث تسلّط الضوء على التحديات الإنسانية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، والدور الذي تلعبه الأونروا في تقديم الدعم والخدمات لهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين لتعزيز التفاعل بين الصحفيين والدبلوماسيين، وإلقاء الضوء على القضايا الإقليمية والدولية للصحفيين والإعلاميين، للتعرّف على رؤية السفيرة النرويجية حول العلاقات الثنائية، وتأثير الظروف الدولية والاقليمية بتداعياتها علي المنطقة.