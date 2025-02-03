موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري مع نظيره فريق الأهلي السعودي اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

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