جامعة أسيوط تنظم زيارة لطلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظّمت جامعة أسيوط الأهلية اليوم الاثنين زيارة لطلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وتحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبمشاركة 90 طالبًا وطالبة من أبناء الجامعة، وتنظيم ميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب بجامعة أسيوط الأهلية

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة جامعة أسيوط الأهلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب، والحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ حرص الجامعة على تنظيم زيارات طلابية لمعرض القاهرة الدولي الكتاب؛ حيث يعد حدثًا ثقافيًا بارزًا ينتظره الملايين كل عام من مصر، ومختلف الدول العربية الشقيقة، لافتًا إلى أهمية هذه الزيارات في تنمية الوعي الثقافي والفكري لدى الطلاب، وتشجيعهم على القراءة والبحث والإطلاع، وهو يأتي متوافقًا مع حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم الحركة الثقافية والفكرية في مصر، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030

ودعا الدكتور أحمد المنشاوي؛ طلاب الجامعة الأهلية والحكومية؛ لاستثمار تلك الفرصة الثقافية المتميزة، لتوسيع آفاق المعرفة والثقافة لديهم؛ مما يسهم في تشكيل شخصيتهم، ورفع مستوى وعيهم الثقافي.

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن إن جامعة أسيوط الأهلية؛ نظمت زيارتين لطلابها؛ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وتم تفقد جناح القوات المسلحة، حيث جاءت شخصية هذا العام في الجناح، هي المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة، والذى يعد من أبرز رواد العسكرية المصرية، كما تم تفقد جناح وزارة الداخلية تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد الشرطة، واطلع الطلاب على مطبوعات كلا الجناحين وأحدث إصدارتهما.

والجدير بالذكر، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويُقام خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار اقرأ في البدء كان الكلمة