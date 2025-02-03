محافظ الجيزة يكرم الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

إستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلا من محمد عبدالمنعم وكريم عبدالناصر ومحمد شعبان بعد موقفهم البطولى فى إنقاذ عدد ٣ أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق كان قد وقع أمس بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كعبيش بشارع فيصل بحي الهرم.
وقدم محافظ الجيزة التحية للشباب لما قدموه من تضحية ومساعدة  في إنقاذ الأطفال لحين قدوم الحماية المدنية مما ساهم فى تفادى مصير مأساوى للأطفال داعيا كافه الشباب في عدم التردد  فى تقديم المساعدة ويد العون للإرتقاء بمعاملاتنا.
واكد محافظ الجيزة ان ما قدمة الشباب يعد نموذجًا للشاب المصري الذي يتميز بالشهامة والعطاء بلا حدود والاستعداد للتضحية بنفسه من أجل الآخرين موجهًا التحية لأسرهم لتنشئتهم على حب ومساعدة الأخرين.
و سلم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير  متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الأسرية والعملية.

حضر التكريم وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومعتز مسعود نائب رئيس حي الهرم.

IMG-20250203-WA0016
IMG-20250203-WA0016
IMG-20250203-WA0015
IMG-20250203-WA0015
IMG-20250203-WA0018
IMG-20250203-WA0018
IMG-20250203-WA0017
IMG-20250203-WA0017
IMG-20250203-WA0013
IMG-20250203-WA0013
IMG-20250203-WA0012
IMG-20250203-WA0012
IMG-20250203-WA0010
IMG-20250203-WA0010
IMG-20250203-WA0014
IMG-20250203-WA0014
IMG-20250203-WA0011
IMG-20250203-WA0011

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير منطقة ميت عقبة

محافظ الجيزة يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقاهرة والجيزة السابق

محافظ الجيزة: استحداث دورانات بشوارع المطبعة هرم والمحولات وأسفل محور عمرو بن العاص

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة العياط

بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعي بطول 4 كم

فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول بتعليم الجيزة إلكترونيا غدا

ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة ومصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة بالجيزة

غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بالمنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبري عباس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

عاجل.. ستاد رين الفرنسي يتعاقد مع هدف الأهلي

أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز