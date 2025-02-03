الإسماعيلي يفوز على الشرقية بثنائية في ودية استعدادًا لملاقاة الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الإسماعيلي على الشرقية بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

ويحل الفريق ضيفا على الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

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أحمد حسام ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

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محمود جهاد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

هدفا الإسماعيلي سجلهما كلًا من أحمد أيمن ومحمود أوتاكا.

بدأ الفريق بتشكيل ضم.. كمال السيد حارس مرمى،أحمد أيمن،محمد إيهاب،عمرو السعيد، عبد الله السعيد في الدفاع، محمد عبد السميع،إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، محمد خطاري، عمر القط في الوسط السيد ربيع في الهجوم.

وشارك من مقاعد البدلاء كلا من.. عبد الله جمال، محمد زيدان، محمود أوتاكا، حسن منصور، محمد بحيري.

وحرص الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم على تجريب مجموعة من الخطط الفنية للوقوف على المرونة التكتيكية للاعبين.

شهدت المباراة تعرض حسن منصور لاعب الإسماعيلي لبطاقة حمراء بشكل مباشر بعد عرقلة مهاجم الشرقية ليتم احتساب ركلة جزاء على الفريق تصدى لها الحارس عبد الله جمال.

الإسماعيلي التدريبات الجماعية للزمالك الإسماعيلي في الدوري الجولة الثانية عشر بطولة الدوري الممتاز

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