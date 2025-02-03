"البديل الألماني" يتلقى تبرعات ضخمة لخوض غمار الانتخابات المقبلة



كشف حزب "البديل من أجل ألمانيا" للبرلمان عن تلقيه تبرعا بقيمة 2.35 مليون يورو دون الإدلاء بأي تصريحات إضافية بشأن هذا التبرع علما أنه الثالث من نوعه خلال أيام.

وذكر موقع البرلمان الألماني أن المتبرع هو غيرهارد دينغلر من النمسا.

وكانت محطتان إذاعتيان ألمانيتان أفادتا بأن "حزب البديل" تلقى بذلك ثالث تبرع كبير في غضون أيام قليلة. ويُعْتقد أن التبرع عبارة عن تبرع عيني، حيث سيتم تعليق 6395 لافتة في جميع أنحاء ألمانيا لدعم الحزب بشكل مستقل عن الحملة الانتخابية الرسمية.

وأضافت المحطتان الإذاعيتان: "يبدو أن اللافتات تم طبعها بالفعل".

ويُعتقد أن التبرع عيني، حيث سيتم تعليق 6395 لافتة في جميع أنحاء ألمانيا لدعم الحزب بشكل مستقل عن الحملة الانتخابية الرسمية.

وبحسب القانون الألماني، يتعين على الأحزاب إبلاغ رئيسة البرلمان فورًا عن أي تبرعات تبلغ قيمتها 35 ألف يورو أو أكثر.

إضافة إلى ذلك، يُعتبر الحزب متشددا للغاية في قضايا الهجرة واللاجئين، ويدعم مقترحات الكتل البرلمانية الرئيسية في 'البوندستاغ' عندما تتسم بالتشدد في سياسات الهجرة