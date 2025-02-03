مانشستر سيتي بصدد الإعلان عن التعاقد مع نجم بورتو البرتغالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي اتفاقه بصفة نهائية مع الإسباني الشاب نيكو جونزاليس لاعب وسط بورتو البرتغالي، تمهيدًا لضمه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع الإسباني نيكو جونزاليس

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة السيتي أتمت الاتفاق مع الإسباني نيكو جونزاليس على الانتقال إلى صفوف الفريق لتعويض غياب مواطنه رودري.

txt

عاجل.. خطوة واحدة تفصل مانشستر سيتي عن ضم بديل رودري

txt

أرتيتا يقهر جوارديولا.. آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي

وأضاف رومانو، أن المان سيتي توصل إلى اتفاق مع بورتو يدفع بموجبه السيتيزنز الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نيكو جونزاليس.

في المقابل، أكدت بعض التقارير الصحفية، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما، سيوقع مع السيتيزنز على عقد لمدة أربع سنوات ونصف.

ومن المتوقع أن يصل لاعب وسط بورتو خلال الساعات القادمة إلى لندن لإجراء الفحص الطبي، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف مانشستر سيتي.

وخاض نيكو جونزاليس مع فريقه البرتغالي هذا الموسم، 28 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ونجح مانشستر سيتي في إجراء صفقات من العيار الثقيل، على أمل إنقاذ الموسم وتصحيح المسار، حيث تعاقد مع الثلاثي "المهاجم المصري عمر مرموش وثنائي الدفاع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، والبرازيلي فيتور رييس".

التقارير الصحفية الدوري الانجليزي الميركاتو الشتوي بورتو البرتغالي مانشستر سيتي الإنجليزي

مواد متعلقة

"صراع الحسم "جدول ناري لعمر مرموش وصلاح قبل المواجهة الحاسمة ليفربول×مانشيستر سيتى

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

عاجل.. ستاد رين الفرنسي يتعاقد مع هدف الأهلي

أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز