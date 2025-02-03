مانشستر سيتي بصدد الإعلان عن التعاقد مع نجم بورتو البرتغالي

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي اتفاقه بصفة نهائية مع الإسباني الشاب نيكو جونزاليس لاعب وسط بورتو البرتغالي، تمهيدًا لضمه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع الإسباني نيكو جونزاليس

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة السيتي أتمت الاتفاق مع الإسباني نيكو جونزاليس على الانتقال إلى صفوف الفريق لتعويض غياب مواطنه رودري.

وأضاف رومانو، أن المان سيتي توصل إلى اتفاق مع بورتو يدفع بموجبه السيتيزنز الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نيكو جونزاليس.

في المقابل، أكدت بعض التقارير الصحفية، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما، سيوقع مع السيتيزنز على عقد لمدة أربع سنوات ونصف.

ومن المتوقع أن يصل لاعب وسط بورتو خلال الساعات القادمة إلى لندن لإجراء الفحص الطبي، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف مانشستر سيتي.

وخاض نيكو جونزاليس مع فريقه البرتغالي هذا الموسم، 28 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ونجح مانشستر سيتي في إجراء صفقات من العيار الثقيل، على أمل إنقاذ الموسم وتصحيح المسار، حيث تعاقد مع الثلاثي "المهاجم المصري عمر مرموش وثنائي الدفاع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، والبرازيلي فيتور رييس".